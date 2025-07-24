24/07/2025 07:58

【外圍經濟】特斯拉第二季度汽車收入大跌16%，交付量挫14%

《經濟通通訊社24日專訊》特斯拉(US.TSLA)於周三（23日）美股盤後，公布2025年第二季度業績，結果未能達到分析師預期，季度汽車交付量僅38.4萬輛，按年下滑14%，為近兩年來最大跌幅。



期內汽車收入錄得167億美元，按年大跌16%，其中特別值得關注的是來自政府的新能源車補貼收入跌至4.39億美元，遠低於去年同期的8.9億美元。另外，毛利率為17.2%，稍高於市場預期的16.5%，主要得益於生產成本控制與高階Model X/Y比例提升。



分析師普遍指出，若無法扭轉銷量疲弱，營收壓力將漸侵蝕毛利表現空間。雖然行政總裁馬斯克大力推廣Robotaxi自動駕駛出行戰略，但無法撫平市場對其核心汽車業務表現轉弱的擔憂。(kk)