24/07/2025 08:02

【外圍經濟】Alphabet業績勝預期，廣告收入升逾10%

《經濟通通訊社24日專訊》谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)於周三（23日）美股盤後，公布2025年第二季度業績，每股盈利錄得2.31美元，優於市場預期的2.18美元；經營收入達964.3億美元，同樣高於預期的939.7億美元。



期內營收與盈利全面勝預期，顯示廣告業務、YouTube與雲計算收入增長均強勁。公司同時上調全年資本開支至創紀錄的850億美元，反映其加速推進人工智能與雲端基建戰略之決心。



雖然面對TikTok與短影音平台競爭加劇，YouTube表現依舊亮眼。本季廣告收入錄得98億美元，按年升約10%。Alphabet廣告總收入達713.4億美元，按年上升約10.4%，顯示品牌與商家對廣告投放依賴仍強。



季度雲服務收入按年增長31%，高於Meta和微軟同期增幅，顯示Alphabet正於企業級客戶爭奪戰中取得領先。



旗下自動駕駛部門Waymo與生命科學業務Verily總收入為3.73億美元，略高於一年前的3.65億美元。但該分部虧損擴大至12.5億美元，前年同期為虧11.3億美元。(kk)