24/07/2025 09:40

【關稅戰】美韓貿協談判延期，因美財長貝森特「臨時有事」

《經濟通通訊社24日專訊》美日貿易協議敲定之際，美韓相關談判仍未獲進展。雙方原擬周五（25日）在華盛頓舉行的會晤，因美國財長「臨時有事」延期。



韓國企劃財政部周四（24日）發布消息稱，因美國財長貝森特行程變動，韓美磋商無法如期舉行。



*韓國第二季度GDP按季增長0.6%*



在關稅前景不確定背景下，韓國央行公布初步核算數據顯示，得益於消費復蘇和出口向好，該國今年第二季度GDP按季增長0.6%。與上季比較，居民消費支出增長0.5%，政府消費支出增長1.2%。出口增長4.2%，進口增長3.8%。建設投資和設備投資各減1.5%。(jf)