24/07/2025 11:44

【關稅戰】美國牛肉價格飛漲至歷史新高，華爾街投資者追捧植物肉

《經濟通通訊社24日專訊》在關稅戰背景下，美國牛肉出口於今年上半年暴跌22%，進口卻明顯上升，顯示國內供應持續緊張。在美國牛肉價格飆升至歷史高位之際，植物肉再受華爾街投資者追捧。



美國植物性肉類生產商Beyond Meat周三（23日）股價大幅反彈，升逾10%，報4.65美元。分析指，市場情緒明顯受到食品通脹再度升溫的推動。



根據美國農業部最新數據，自年初以來零售牛肉平均價格已累計攀升近9%，至每磅9.26美元，創下歷來最高紀錄。6月份美國CPI進一步揭示，牛排與免治肉價格，按年分別上升12.4%及10.3%，令美國家庭支出壓力急升。



分析普遍認為，若短期內無法見到飼養量明顯恢復或需求自然回調，牛肉價格料將持續走高，並推高整體食品成本。(jf)