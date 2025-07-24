24/07/2025 13:22

【外圍經濟】Stellantis在美國大規模召回逾12萬輛車

《經濟通通訊社24日專訊》跨國汽車製造商Stellantis確認，將在美國市場召回超過12萬輛車輛，涉及潛在的頭枕安全隱患。



美國國家公路交通安全管理局表示，相關車型的頭枕潛在機件故障，可能無法正確鎖定位置，在碰撞事故中恐增加乘客頸部與脊椎受傷風險。



今次行動共影響121398輛車，當中包括2021至2023年款的Dodge Durango SUV、Chrysler 300及部分Jeep Grand Cherokee等熱門車型。Stellantis在提交給當局的文件中指出，部分車輛之主動式頭枕模組出現故障，導致其於碰撞時無法正常彈出保護效果，違反安全標準。



雖然目前尚未收到與此缺陷直接相關的事故或人身傷害報告，但Stellantis已表示將主動通知受影響車主，安排免費檢查與維修。(kk)