24/07/2025 18:05

《行業數據》大摩：本港和內地酒店入住率改善，但業界信心仍不足

《環富通基金頻道24日專訊》大摩發表研究報告指出，中國酒店業上周（7月13-19日期間）的每房收入(RevPAR)按年下跌7%，其中入住率下跌5%，平均房價下跌3%。隨著部分城市開始逐步降價，入住率差距正在收窄。



報告指出，本周的平均跌幅較2025年第二季的周平均跌幅收窄，顯示第三季的RevPAR跌幅應較上半年的5%為小。由於每周平均RevPAR跌幅與最終月度/季度數字存在差異，這意味著7月份按年跌幅約為2%至3%。



酒店業數據供應商Smith Travel Research(STR)和大摩所覆蓋的公司均確認，暑假期間成熟酒店的收入下跌主要是由於入住率而非平均房價所致。



報告提到，2025年第一季RevPAR按年下跌5%（包括農曆新年期間下跌12%），第二季RevPAR按年下跌4%（包括五一黃金周上升1%）。STR每周平均RevPAR與月度數字的差異反映樣本差異。



STR中國本周舉行了一場網絡研討會，有超過400名與會者（主要是酒店經理）參加。會議期間的調查顯示，經理們對今年夏季的RevPAR表現持悲觀態度。



STR的演示顯示，2025年上半年，豪華和高端酒店的表現優於中端酒店。表現優異的城市包括澳門、深圳和香港，表現欠佳的城市包括三亞、長沙、重慶和南京。



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