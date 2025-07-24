24/07/2025 16:14

【穩定幣】摩根大通：穩定幣市值未來幾年很難達到兩萬億美元

《經濟通通訊社24日專訊》摩根大通策略師不認為穩定幣市值未來幾年會大幅增長，不同意 美國財政部長貝森特的說法。貝森特上個月在參議院聽證會上表示，如果有立法支持，到2028年，穩定幣的市值可能增至2萬億美元。



Teresa Ho等策略師在周三（23日）的報告中表示：「我們很難相信未來幾年市場能夠大幅增長，因為支持穩定幣的基礎設施及生態系統還遠未開發，需要時間來建設。」



策略師表示，儘管近期市場對穩定幣的興趣有所增加，但穩定幣在全球資金流動中所佔比例仍不到1%，顯示這種數位資產在顛覆金融體系方面仍有很長的路要走。



摩根大通指出，從目前的增長軌跡來看，市場規模可能增加兩倍或三倍，遠低於其他機構的預期。(rc)