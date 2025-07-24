24/07/2025 16:30

憂藏格礦業停產碳酸鋰價急升，天齊贛鋒齊飆逾一成仍可追入？

《經濟通通訊社24日專訊》近期內地鋰電行業消息不斷，先傳出宜春整頓區內鋰企採礦權，後有藏格礦業(深:000408)旗下子公司被當局責令停產整改，市場憂慮鋰供應受影響，刺激鋰價近期有所反彈，廣州期貨交易所最活躍的碳酸鋰期貨今日上午再漲約8%，刺激鋰業股衝高，天齊鋰業(09696)(深:002466)及贛鋒鋰業(01772)(深:002460)齊飆逾一成，不過從兩間公司上周發布的中期業績預告所見，表現僅稍有改善，而最近鋰價雖有反彈，但產能過剩與需求不振問題未解，兩股升勢能否延續成疑。



*藏格礦業子公司藏格鉀肥被責令停產整改，被指違規開採*



據內媒報道，藏格礦業子公司格爾木藏格鉀肥有限公司收到海西州自然資源局、海西州鹽湖管理局要求停止鋰資源開發利用的通知。上述通知要求藏格鉀肥嚴格依照國家法律法規，切實履行企業主體責任，立即停止違規開採行為並積極整改，完善鋰資源合法手續，待鋰資源手續合法合規後，向海西州鹽湖管理局申請復產，經申請通過後方可復產。藏格礦業在公告中提到，收到通知後，格爾木藏格鋰業有限公司已按要求停產。值得留意，此前江特電機(深:002176)公告稱，子公司宜春銀鋰擬停產檢修。



此外，據報宜春國土資源局近期下發紅頭文件，對轄區內鋰礦企業進行歷史審批問題核查，涉及至少8家鋰雲母礦山的採礦權可能存在審批流程不合規、環保未達標或越界開採，越級審批等問題，要求8座鋰雲母礦山在9月底前完成編製礦種變更儲量核實報告。



*中信證券：或有更多企業停產影響供應，鋰價有望走出底部區間*



中信證券認為，這反映國內礦產行業對採礦權合規性的審查趨於嚴格。且國內多數地區政府重視礦業領域違規違法行為，後續若出現採礦權合規風險外溢的跡象，不排除會導致青海其他鹽湖提鋰企業或宜春鋰雲母提鋰企業停產，對國內鋰資源供應產生較大影響。長期來看，6至7萬元/噸的鋰價具有較強成本支撐，疊加短期供應擾動以及需求旺盛，該行預計鋰價有望走出底部區間。花旗也指，雖然鋰供應側改革並非花旗的基準情景，但宜春地區有進一步削減供應的風險，這支撐了市場情緒。



大和則指，多種商品期貨價格普遍上漲，包括焦炭、工業矽、鋰和多晶矽。考慮到供應控制政策的預期以及中國在宣布於西藏建設世界最大水電項目後，對基礎設施需求的增加，料中國上游大宗商品期貨價格在短期內呈上升趨勢，從而支撐多晶矽和鋰業公司的股價。不過，相信如果沒有強勁的歐盟或美國電動車和能源儲存系統需求增長，今明兩年的鋰價將較難上升。



*贛鋒料中期虧損收窄至最少3億人幣，鋰鹽及鋰電池產品售價續跌*



值得一提，贛鋒鋰業預期截至6月30日止中期淨虧損區間3億至5.5億元人民幣，比去年同期虧損7.6億元人民幣收窄27.6%至60.5%。惟扣除非經常性損益後的虧損淨額區間預計5億至9.5億元人民幣，較去年同期扣除非經常性損益後的淨虧損1.6億元人民幣擴大。



集團指，期內鋰鹽及鋰電池產品銷售價格持續下跌，雖然電池板塊產能釋放、銷售增長，但整體經營業績遭受一定衝擊。此外，根據中國企業會計準則對存貨等相關資產計提資產減值準備。至於期內產生較大非經常性收益，主要為投資收益與公允價值變動損失迭加所致。



*天齊料中期虧轉賺最多1.6億人幣，得益匯兌收益及對SQM投資回報*



天齊鋰業則預期截至6月30日止中期歸屬於股東的淨利潤區間預計為0至1.55億元人民幣，去年同期虧損淨額約52億元人民幣，扣除非經常性損益後的淨利潤區間預計為0至8900萬元人民幣，而去年同期扣除非經常性損益後的虧損淨額約52億元人民幣，而轉虧為盈因其鋰產品銷售價格下降，但得益於公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd鋰礦定價周期縮短，化學級鋰精礦定價機制與鋰化工產品銷售定價機制在過往年度存在的時間周期錯配影響已大幅減弱。隨著國內新購鋰精礦陸續入庫及庫存鋰精礦的逐步消化，集團各鋰化工產品生產基地生產成本中耗用的化學級鋰精礦成本基本貼近最新採購價格。



此外，集團指，聯營公司SQM尚未公布第二季度業績報告，預測SQM上半年業績將增長，因此在期內確認對該聯營公司的投資收益增長，以及今年以來澳元持續走強，期內澳元兌美元的匯率變動，導致匯兌收益金額增加。



*行業仍面對供應過剩問題，大摩：鋰價或在目前區間震盪*



值得留意，據上海有色網報價，至7月中旬，中國電池級碳酸鋰平均現貨價每噸64950元人民幣，對比今年初的78800元人民幣跌約17.6%；若從2022年末高點58萬元人民幣計算，跌幅已近九成。供應過剩是核心問題，過去兩年，無論中國西藏、四川，還是南美、澳洲等地，都迎來大規模鋰礦投產，導致供給激增。下游需求則未能同步擴張，電動車銷售雖仍成長，但增速趨緩，加上儲能需求尚未爆發，導致鋰價難有支撐。在此背景下，大批中小型鋰鹽廠已開始停工或減產，行業進入艱難的去庫存與產能出清期。



目前碳酸鋰現貨價已逼近中國部分中小型廠商的現金成本底線。根據中信證券與高盛估算，中國鋰鹽企業的邊際現金成本大多介於每噸5萬至6萬元人民幣，當前市場報價已壓縮大部分利潤空間，部分高成本業者開始退出市場。高盛認為，若價格進一步回落至成本區域，將加速高成本供應商退出，從而為2026年起鋰價重拾反彈奠基，但摩根士丹利警告，直到下游電動車與儲能市場出現強力補庫需求，否則鋰價仍可能在目前區間震盪，明年平均價位恐仍低於每噸10萬元人民幣，意味行業的結構性反轉尚未到來。



*伍禮賢：下半年鋰價或續低位運行，天齊贛鋒再升空間有限*



光大證券國際證券策略師伍禮賢指，今日鋰業股急升最主要因內地鋰期貨價格今日一度升至停板位置，收市仍升逾7%，通常鋰業股股價與鋰期貨價格走勢密切相關。鋰期貨價格今日飆升，因內地有些大型採礦商傳出被停產及責令整改，在大型礦山停產情況下，鋰供應量有機會減少，故鋰價受刺激飆升，其實過去也曾有大型礦商減產或停產整改，對於短倉期鋰價會帶來促進作用。不過，若看內地今年鋰價表現，整體上半年都處於較疲弱狀態，到下半年走勢才有初步好轉。上半年疲弱走勢最主要反映鋰市場仍存在供過於求情況，之不過由下半年開始內地有些反內捲聲音，令鋰價有所回升，但此回升更多層面反映屬短周期，是由反內捲及對大型礦山減產憧憬所致，如果從供求格局看，似乎內地鋰供應量仍大過需求，最大需求來自新能源電池業務，下半年鋰價難言已完全擺脫弱勢，因上述利好因素相對都屬短周期。



伍禮賢續指，一些鋰業公司上半年業績表現也大致反映鋰價上半年持續下行，其中贛鋒及天齊鋰業，一隻上半年虧損收窄，一隻大致無賺無蝕，儘管未必反映鋰價下滑情況，因為它們上半年銷量還算可以，只不過價格向下令整體業績表現不算特別理想。下半年鋰價有機會持續於低位運行，故從大環境看，此行業暫仍處於下行或築底階段，長線因素未顯示鋰價有強勁反彈，雖然下半年有個短期反彈，但只由最低5萬幾元升至7萬幾元人民幣，累計升幅雖有三四成，但對比兩三年前達10幾萬元，仍處較低位置，若與最高20幾萬元比，現更只及當時價格約三成。天齊及贛鋒鋰業短周期可能仍有上行動力，因預計減產消息有機會驅使股價續受短線刺激，但再升幅度未必很大，若想長線入市，不妨待股價回落及供需平衡好轉再作部署。



天齊鋰業今日升14.1%收報39.65元，成交10.4億元。贛鋒鋰業則升10.39%報30.8元，成交15.68億元。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉