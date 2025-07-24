24/07/2025 19:12

《再戰明天》日本公布同時及領先指標，美國公布耐用品訂單

《經濟通通訊社24日專訊》日本公布同時及領先指標，及美國公布耐用品訂單，料為周五（25日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，美國總統特朗普抵達蘇格蘭進行私人訪問。韓國企劃財政部長官具潤哲和產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九與美國財長貝森特及貿易代表格里爾舉行會談。



*歐元區公布貨幣供應M3，德國公布IFO企業信心指數*



數據方面，周五1:00pm（本港時間．下同），日本公布5月同時指標；5月領先指標。4:00pm，歐元區公布6月貨幣供應M3，年率升幅料由3.9%收窄至3.7%。同一時間，德國公布7月IFO企業信心指數，料由88.4升至89。8:30pm，美國公布6月耐用品訂單，料由16.4%逆轉至下滑10.5%。



在本港，明日公布業績的公司有:國際家居零售(01373)、佰金生命科學(01466)等。(wa)