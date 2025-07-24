24/07/2025 11:41

【穩定幣】消息指金管局擬要求先「起底」牌照申請者，以防炒作

《經濟通通訊社24日專訊》金管局總裁余偉文昨日在《匯思》撰文表示，需加強降溫穩定幣的討論熱度，又指值得關注泡沫化趨勢。有本地傳媒引述消息人士稱，為增加效率及提升申請質素，金管局擬要求有意申請者先聯絡金管局團隊，以待當局了解公司背景及架構、資本能力、具體方案和實際用例、管控風險能力等，相關機構方可正式遞交申請。此舉亦可防止有人草草遞表後，即對外宣傳已申請穩定幣牌照，並進行炒作。



報道亦引述另一市場人士表示，金管局一直鼓勵有意申請人士聯絡該局團隊，由監管一方初步審核，可避免浪費時間，亦防止公司濫用申請機制。



金管局發言人重申，當局計劃於稍後時間公布穩定幣發行人發牌制度的摘要說明，當中會包括牌照申請程序的相關細節。發言人強調，穩定幣發行人的發牌設有相當高的門檻，在初階段只會批出數個牌照。而且進入「沙盒」並非將來申請穩定幣發行人牌照的先決條件；即使已進入「沙盒」的參與機構，亦不代表必然會獲得牌照。金管局將按照一致、嚴格的標準，審慎考慮所有牌照申請。(rh)