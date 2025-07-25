24/07/2025 17:28

銀公禤惠儀：料下半年港元拆息仍會較年初水平為低

《經濟通通訊社24日專訊》香港銀行公會主席禤惠儀表示，今年上半年美國關稅政策和地緣政治局勢緊張為全球經濟帶來許多不確定性，刺激環球巿場波動。然而，香港的金融體系繼續保持穩健，本地經濟持續復甦，資本巿場暢旺，大量資金流入，金融投資氣氛改善。



她提及，展望下半年，市場普遍預期美國聯儲局有機會減息一至兩次，加上HIBOR趨向上升，將帶動港美息差收窄；但預計HIBOR仍會較年初水平為低，有利經濟復甦步伐，財資市場有望保持活躍。



*香港經濟上半年穩步向好，惟部份行業仍面對挑戰*



她表示，雖然香港經濟上半年穩步向好，但部份行業仍面對挑戰。因此，銀行公會與業界一直積極支持中小企升級轉型，提升競爭力。年初至今，銀行業已經舉辦超過60場專為中小企而設的研討會、工作坊和交流會等，協助中小企把握數字經濟快速發展的優勢，同時探討開拓新巿場的機遇。



她指出，此外，銀行公會在金管局的支持下，舉辦了兩場東盟新機遇講座，分別以「馬來西亞」和「越南」為主題，邀得相關的領事館代表參與，向本地企業深入介紹兩地的營商環境和機遇；兩場活動合共逾二百人參與，反應正面。



另一方面，銀行業繼續與監管和執法機構緊密合作，致力打擊防騙罪行，保障巿民財產。年初至今，銀行業已舉辦超過40場公眾教育和社區活動，提升巿民的防騙意識。此外，部分銀行陸續試行「智安存」，個別銀行更已全面推行相關措施，協助巿民為其存款加多一重保護。



*銀行業積極協助企業開拓跨境業務機遇*



她表示，在美國關稅政策改變的推動下，環球貿易格局加快重整，銀行業積極協助企業（尤其是中小企）開拓跨境業務機遇。銀行公會將於九月首次與香港工業總會合作，籌組商界代表團與金管局一同探訪越南河內，與當地的商貿官員、商會代表和企業交流，並參觀當地著名的工業園區和企業。



她提及，隨著新的貿易走廊快速興起，政府大力推動香港與東盟之間的商貿合作，期望這些外訪活動能有效協助本地企業「走出去」，探索新機遇。(bn)