24/07/2025 11:34
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息轉跌終止兩連升
《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報0.89857厘終止兩日連升，跌3.96基點，是7月4日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.7628厘，跌1.821基點。
隔夜息報0.2203厘，升3.518基點；一周拆息升4.143基點，報0.36268厘，兩周則升0.072基點，報0.59167厘。長息方面，六個月拆息跌2.274基點，報2.41536厘，一年期則跌0.214基點，報2.88762厘。
港元匯價今日在7.8484-7.8498之間上落，最新報7.8493。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.2203厘，升3.518基點；一周拆息升4.143基點，報0.36268厘，兩周則升0.072基點，報0.59167厘。長息方面，六個月拆息跌2.274基點，報2.41536厘，一年期則跌0.214基點，報2.88762厘。
港元匯價今日在7.8484-7.8498之間上落，最新報7.8493。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.2203
|+3.518
|一周
|0.36268
|+4.143
|兩周
|0.59167
|+0.072
|一個月
|0.89857
|-3.96
|兩個月
|1.39351
|-0.036
|三個月
|1.7628
|-1.821
|六個月
|2.41536
|-2.274
|一年
|2.88762
|-0.214
資料來源：香港銀行公會