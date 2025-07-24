24/07/2025 11:34

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.2203 +3.518 一周 0.36268 +4.143 兩周 0.59167 +0.072 一個月 0.89857 -3.96 兩個月 1.39351 -0.036 三個月 1.7628 -1.821 六個月 2.41536 -2.274 一年 2.88762 -0.214

《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報0.89857厘終止兩日連升，跌3.96基點，是7月4日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.7628厘，跌1.821基點。隔夜息報0.2203厘，升3.518基點；一周拆息升4.143基點，報0.36268厘，兩周則升0.072基點，報0.59167厘。長息方面，六個月拆息跌2.274基點，報2.41536厘，一年期則跌0.214基點，報2.88762厘。港元匯價今日在7.8484-7.8498之間上落，最新報7.8493。資料來源：香港銀行公會