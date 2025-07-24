25,688.87
+150.80
(+0.59%)
25,692
+123
(+0.48%)
高水3
9,279.40
+38.20
(+0.41%)
5,780.04
+34.30
(+0.60%)
1,643.85億
3,599.44
+17.14
(+0.478%)
4,138.47
+18.70
(+0.454%)
11,130.72
+71.68
(+0.648%)
2,223.52
+6.74
(+0.30%)
118,456.4900
-299.5100
(-0.252%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0987
澳元最佳客戶買入價
5.2037
歐元最佳客戶買入價
9.2618
英鎊最佳客戶買入價
10.6777
日圓最佳客戶買入價
5.3821
恒生指數
25,688.87
+150.80
(+0.59%)
期指
高水3
25,692
+123
(+0.48%)
國企指數
9,279.40
+38.20
(+0.41%)
科技指數
5,780.04
+34.30
(+0.60%)
大市成交
1,643.85億
股票
1,492.22億
(90.776%)
窩輪
57.13億
(3.475%)
牛熊證
94.50億
(5.748%)
即時更新：24/07/2025 12:24
可賣空股票總成交
3,054.17億
主板賣空
381.22億
(12.482%)
更新：23/07/2025 16:59
上証指數
成交：5,223.14億
3,599.44
+17.14
(+0.478%)
滬深300
4,138.47
+18.70
(+0.454%)
深証成指
11,130.72
+71.68
(+0.648%)
MSCI中國A50
2,223.52
+6.74
(+0.30%)
比特幣
資料由Binance提供
118,456.4900
-299.5100
(-0.252%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0987
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.2037
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.2618
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6777
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3821
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

唇膏都可以空瓶！保濕不脫皮、持久、色調實用，私心推介3款必收...
Beauty Feature

唇膏都可以空瓶！保濕不脫皮、持久、色調實用，私心推介3款必收...
從臨卦看馬斯克成立美國黨(有片)
世事政情 易經看世界

從臨卦看馬斯克成立美國黨(有片)
政經專訪

【一本萬利】林本利：地產商要錢不要貨拖累二手，善用息差有著數 2025-06-23 #林本利（繁體字幕）
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所00005 滙豐控股02318 中國平安02628 中國人壽
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

美國退出UNESCO的前因與後果

24/07/2025 10:01
大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49
關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
ETF
Highlight:
【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》​​(價值HK$168)
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
中銀, 滙豐, 恒生
19/06/2025 13:02
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAO bank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
評論
最新重要數據
新加坡-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.80%
公佈日期
23/07/2025 13:00
台灣-失業率
公佈值
3.34%
公佈日期
22/07/2025 16:00
新西蘭-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.70%
公佈日期
21/07/2025 06:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處