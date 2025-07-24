24/07/2025 11:22

【關稅戰】駿利亨德森：美日貿易協議提振投資者對日本股市的信心

《環富通基金頻道24日專訊》美國總統特朗普表示美日達成貿易協議後，白宮當地時間周三（23日）公布美日貿易協議細節，顯示日本同意購買100架波音飛機，以及價值數十億美元的農產品及其他產品，並將美國大米的進口量增加75%。駿利亨德森投資日本股票部主管及投資組合經理Junichi Inoue就協議對日本市場前景發表評論，重點如下：



-意外公布的美日貿易協議正重新提振投資者對日本股市的信心，並消除市場上一大不確定因素。



-隨著經濟前景改善，日本央行在今年下半年升息的可能性提升。



-日本規模達5500億美元的對美製造業投資計劃，鎖定半導體、人工智慧、造船、國防與生技等領域，為選股策略帶來全新機遇。



(hl)



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