24/07/2025 12:28

《基金觀點》保德信：市場或對罷免鮑威爾有反應，關稅影響美物價

《環富通基金頻道24日專訊》保德信固定收益(PGIM Fixed Income)首席美國經濟學家Tom Porcelli發表關於聯儲局及關稅風險影響的評論。



*當聯儲局獨立性受挑戰，美長短債表現分歧美元承壓*



儘管美國政府可能罷免聯儲局主席鮑威爾的消息未有動搖市場的風險偏好情緒，但透過7月16日市場對此作出的反應，可以窺探當聯儲局獨立性受到挑戰時的後果。美國短期國庫債券價格因憧憬鮑威爾繼任人將採取更寬鬆的貨幣政策而上升，而長期國庫債券價格則因市場對長期通脹預期信心下滑，從而要求更高的期限溢價而下跌，例如10年期期限溢價可能從約0.70%上升至1.45%的歷史區間。



除了孳息率曲線趨陡外，五年期盈虧平衡利率因通脹預期升溫而增加，美元指數進一步承壓，美元兌新興市場貨幣走勢下滑。



*美通脹數據逐漸反映關稅影響，關稅或削弱勞動市場*



近期市場參與者亦感受到關稅對美國物價的潛在影響。的確，美國消費物價上漲已逐漸反映在通脹數據中，但上周的CPI和PPI數據顯示，4月前的高庫存水平緩解了關稅的即時影響。目前，預計美國整體通脹率將暫時維持在3%至3.5%的區間。



根據美國關稅收入的增長，估計6月份的實際關稅稅率略高於10%。預期稅率最終將落在15%至20%之間，較年初水平上升約15個百分點。從直接效應推斷，實際關稅稅率每上升1%，將推高美國物價約6個基點（因進口貨品佔美國核心個人消費支出約10%，而近期一項賣方投資者調查顯示，約60%的關稅成本將轉嫁予消費者）。



至於關稅機制與勞動市場的關係，由於關稅需由進口商直接承擔，除非有關成本能轉嫁予消費者，否則將侵蝕進口商的利潤率，並可能進一步削弱勞動市場。聯儲局對勞動市場狀況仍會保持高度警覺，並有望實施兩次各25個基點的減息，但具體時間將視乎通脹及就業市場走勢而定。(wa)



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