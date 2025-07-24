24/07/2025 17:05

《神州經脈》人幣國際支付份額跌，Labubu或拍電影，股匯漲

《神州經脈》滬綜指連續六個交易日收高，今日（24日）升0.65%，報3605.73點，重返三千六，並創三年七個月新高；深成指也升1.21%，創業板指更漲1.5%。滬深兩市全天成交額1.84萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減199億元或1%。分析人士認為，中國股票已進入重新評估周期，背後的核心驅動力將在未來數年持續發揮作用。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1547，較上個交易日4時30分收盤價升63點子，三連升，創2024年11月5日以來逾八個半月新高，全日在7.1478至7.1550之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1385，較上個交易日升29點子，三連升，自2024年11月6日以來逾八個半月首次升破7.14關口，和市場預測偏強近120點。



*今日新聞精選*



1. 中歐建交50周年之際，國家主席習近平今日上午在北京會見歐洲理事會主席科斯塔和歐盟委員會主席馮德萊恩，就中歐關係未來發展提出三點主張：堅持相互尊重，鞏固夥伴關係定位；堅持開放合作，妥善處理分歧摩擦；踐行多邊主義，維護國際規則秩序。習近平強調，當前歐洲面臨的挑戰不是來自中國，中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，希望歐方保持貿易和投資市場開放，克制使用限制性經貿工具，為中國企業赴歐投資興業提供良好營商環境。



2. 商務部發言人何亞東今日在例行記者會上表示，打擊戰略礦產走私出口專項行動展開的這兩個多月以來，各有關部門加強協同配合，對戰略礦產走私出口零容忍、出重拳，偵辦了一批非法出口案件，抓獲了一批走私犯罪嫌疑人，可以說打出了聲勢、形成了震懾。在專項行動過程中，發現少數不法分子企圖通過各種手段規避監管，相關技術非法外流風險不斷上升，面臨的形勢依然複雜嚴峻。



3. 環球銀行金融電信協會(SWIFT)最新數據顯示，6月人民幣國際支付佔比再從5月的2.89%略微下滑至2.88%，排名維持不變，仍是全球第六大最活躍貨幣。這是人民幣全球支付排名連續第三個月下降。美元仍是全球第一大最活躍貨幣，全球支付佔比由5月的48.46%下滑至47.19%。歐元續排第二，全球支付佔比由5月的23.56%增至23.87%。第三位英鎊全球支付佔比亦由7.06%增至7.59%。日圓排第五，由5月的3.70%增至3.84%。



4. 據《財新》報道，為進一步規範金融機構反洗錢和反恐怖融資監管，人民銀行擬修訂實施了近11年的監管規則，將主要銀行、券商、保險公司、金融基礎設施和兩大支付機構等27家機構納入人行總行直接管理，並刪除了反洗錢考核評級相關、反洗錢管理信息系統及應用相關內容。與2014年的23家相比，此次27家機構新增了網聯、支付寶和財付通，銀聯和銀聯國際拆分為兩家。



5. 泡泡瑪特創始人王寧接受《央視新聞》專訪，談到會否推出Labubu電影時，稱「現在全世界著名的電影公司，包括好萊塢(荷里活)很多公司都來找我們，說能不能一起拍Labubu的電影」，目前正討論「自己做」還是「跟好萊塢合作」。專訪中王寧展示了新款彩色Labubu，透露它「有可能10月份跟大家見面」。對於「饑餓營銷」爭議，王寧表示，「我們每個月其實都在增加產能」，目前每個月賣1000萬隻Labubu，「需求大過於我們整個供應鏈的增長」。



6. 國家發展改革委、市場監管總局研究起草的《中華人民共和國價格法修正草案(徵求意見稿)》向社會公開徵求意見，其中重點包括健全價格違法行為法律責任：調整對經營者不正當價格行為的處罰規定，提高經營者違反明碼標價規定的處罰標準。意見稿並進一步完善低價傾銷的認定標準，規範市場價格秩序，治理內捲式競爭；完善價格串通、哄抬價格、價格歧視等不正當價格行為認定標準。



7. 中國政府打擊產能過剩的行動擴展至食品行業，農業農村部昨召開推動生豬產業高質量發展座談會，要求進一步完善有關政策舉措，堅決防止出現生產大起大落、價格大漲大跌，提升生豬產業發展綜合素質和競爭力。牧原食品、正大投資、溫氏股份等企業相關負責人參會。分析指，此次會議凸顯出中國對長期通縮壓力的擔憂。由於供應充足、需求疲軟，豬肉價格在過去一年跌了15%。



8. 在今日舉行的2025年上半年廣東銀行業保險業新聞通氣會上，廣東金融監管局黨委委員、二級巡視員黃海暉表示，房地產「白名單」擴圍增效，至6月末，轄內銀行已為1812個「白名單」項目提供授信10918.29億元，落地8327.96億元，項目數、授信金額及落地金額保持全國「三項第一」。截至6月末，廣東轄內房地產貸款餘額5.62萬億元，同比增長2.77%，增速高於全國，其中房地產開發貸款、個人住房貸款餘額分別同比增長7.30%、1.17%。(sl)