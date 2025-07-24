24/07/2025 09:39

【聚焦人幣】人幣中間價升破7.14關，即期開市升112點子

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1385，較上個交易日升29點子，三連升，自2024年11月6日以來逾八個半月首次升破7.14關口，和市場預測偏強近120點。離岸人民幣早盤受此提振亦擴大漲幅至7.1435，創2024年11月7日以來新高。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開112點子，報7.1498，上個交易日即期匯率收盤報7.1610。



市場重新權衡全球貿易戰前景，美元延續跌勢，而中美即將進行新一輪談判的預期短期也助力人民幣匯率保持相對樂觀。市場人士表示，隨著人民幣中間價升破7.14關口，即期的交易區間也會上移，不過要出現去年7-8月快速反彈走勢，還需更多利好提振。



渣打最新觀點指出，到今年年底美元兌在岸人民幣將上漲2.5%至7.35一線，一方面在上半年搶出口之後，下半年出口將面臨更大的關稅阻力，而工業利潤自第二季度以來已經再次出現疲軟。人民幣走強可能會進一步抑制企業盈利能力，並進一步削弱勞動力市場。(jq)