24/07/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收升63點報7.1547，創逾八個半月高

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1547，較上個交易日4時30分收盤價升63點子，三連升，創2024年11月5日以來逾八個半月新高，全日在7.1478至7.1550之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升12點子，報7.1502。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1385，較上個交易日升29點子，三連升，自2024年11月6日以來逾八個半月首次升破7.14關口，和市場預測偏強近120點。



交易員指出，受益於中美可能進一步緩和經貿緊張關係以及美元持續調整的雙重利好，人民幣最近表現尚可，但即期匯率要明顯升值仍需更大利好。一外資行交易員表示，目前的美元/人民幣的斜率和利差(carry)剛好抵消，這樣既讓投機賺不到錢，又不會對企業產生實際虧損。



澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬認為，人民幣升值有利於資產增配人民幣，財富效應有助於擴大內需，是內部均衡和外部均衡的再平衡。(jq)