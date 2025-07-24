24/07/2025 08:51

【關稅戰】白宮：日本將購百架波音飛機，增加美國大米進口75%

《經濟通通訊社24日專訊》白宮當地時間周三（23日）公布美日貿易協議細節，顯示日本同意購買100架波音飛機，以及價值數十億美元的農產品及其他產品，並將美國大米的進口量增加75%。



消息傳出後，波音股價升逾2%，報233.46美元。東京股市早盤大漲。日經225升1.34%，報41722.5點。白宮高級官員表示，此次飛機交易總值估算或超過百億美元，具體型號涵蓋波音737 MAX、787 Dreamliner等商用客機，以及部分P-8海上巡邏機與KC-46空中加油機等國防設備。



*美日強化國防工業合作*



除了波音飛機採購協議外，白宮同時宣布，日本將與美國公司展開更深層的國防工業合作，預計未來數年將把年度國防開支從目前的140億美元提高至170億美元，主要用於採購戰鬥機、導彈、早期預警系統等先進設備。



此前一天，美國總統特朗普宣布，美國將對日本產品徵收15%的「對等」關稅，比先前宣布的關稅低10個百分點。白宮發布了該「美日戰略貿易和投資協議」的詳細說明書，其中包括日本同意購買80億美元的美國商品，包括玉米、大豆、肥料、生物乙醇和可持續航空燃料。



白宮表示，根據該協議，日本將投資5500億美元，重建擴大美國的核心產業。白宮強調，這是至今為止任何國家獲得的最大一筆外國投資承諾，將為美國創造數十萬個就業機會，並擴大國內製造業。



白宮稱，在特朗普的指示下，這些資金將用於振興美國的戰略工業基礎，包括能源基礎設施和生產；晶片製造與研究；關鍵礦產的開採、加工、精煉；醫藥生產；商業和國防造船。(rc)

