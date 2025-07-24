24/07/2025 10:05

【關稅戰】美司法部擬動用刑事手段，打擊謊報原產國的企業和個人

《經濟通通訊社24日專訊》美國總統特朗普即將在下周啟動新關稅之際，聯邦司法部正準備對企圖逃避關稅措施的企業和個人，提出刑事檢控。



據報道，美國司法部已建立一個新部門，並增派大量人手，集中力量打擊貿易欺詐，以及其他企業犯罪。該部門已開始翻查拜登政府時期涉及外國商品的交易記錄，鎖定潛在逃稅者。



美國海關過去對常見的逃稅手法，例如篡改進口商品的原產國，或在申報表上做錯誤歸類等，一般都是通過罰款或民事和解加以處理，當事人很少會遭刑事起訴。



司法部刑事部門負責人Matthew Galeotti表示：「儘管一些疏忽行為或行政錯誤可能更適合通過民事方式處理，但刑事執法對於嚴重違法行為是合適的，例如進口商通過低估商品價值，或謊報原產國等手段進行欺詐。」(rc)