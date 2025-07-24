24/07/2025 10:41

【ＡＩ】馬斯克：特斯拉面對艱難時期，AI技術是未來關鍵

《經濟通通訊社24日專訊》電動汽車巨頭特斯拉(US.TSLA)第二季度財報表現慘淡，CEO馬斯克警告，未來可能面臨一段艱難時期。特斯拉財務長塔內亞(Vaibhav Taneja)亦指出，特朗普政府的「大而美」等法案，將在未來數月給電動車帶來重大挑戰。



馬斯克重申自動駕駛與Optimus人形機械人等涉及AI項目，對特斯拉未來發展的重要性。他表示：「如果自動駕駛和人形機械人項目進展順利，特斯拉將成為全球最有價值的公司。」但他也坦言，公司在投資這些領域時「難免會經歷陣痛」。



塔內亞周三（23日）在第二季財報電話會議上表示，特朗普政府放寬了對傳統燃油車的規管，同時會在9月取消對電動車的7500美元稅務補貼，將導致特斯拉盈利下降。他指出，公司可能無法保證8月下旬及之後訂購的特斯拉新車，能在稅收抵免到期前交付。(rc)