24/07/2025 10:44

【特朗普新政】美國哥大向特朗普「投降」，願支付2億美元和解金

《經濟通通訊社24日專訊》美國哥倫比亞大學周三（23日）表示，將支付2億多美元，與政府達成和解，以結束針對該校的聯邦調查，並恢復大部分被暫停的聯邦資金。



自從特朗普今年1月重返白宮以來，他就把矛頭對準包括哥倫比亞大學在內的多所大學。今年3月，特朗普表示，將取消4億美元的聯邦資金，以懲罰大學處理去年親巴勒斯坦抗議活動的方式。



哥倫比亞大學在聲明中表示：「根據今天的協議，2025年3月終止或暫停的絕大多數聯邦撥款將恢復，哥倫比亞大學將恢復獲得數十億美元的當前和未來撥款。」



該大學亦表示，同意以支付2100萬美元，結束美國平等就業機會委員會提出的調查，並表示與政府達成的協議保留了大學「在教師招聘、招生和學術決策方面的自主權和權威」。(rc)