24/07/2025 13:55

【外圍經濟】貝佐斯據悉有意收購CNBC財經頻道

《經濟通通訊社24日專訊》據媒體報道，亞馬遜創辦人貝佐斯正考慮收購CNBC財經頻道。



報道指，這名身家2410億美元的全球第四大富豪，已向其商業夥伴透露對收購這家財經媒體的興趣，交易或將在Comcast今年稍後剝離CNBC後啟動。



CNBC以《Squawk Box》和《Mad Money with Jim Cramer》等節目聞名，一名接近貝佐斯的消息人士向媒體透露，節目與貝佐斯的興趣相符，並有望作為「中立聲音」補充其媒體組合。



此舉正值貝佐斯努力重塑媒體形象之際。此前，《華盛頓郵報》因其政治立場和營運調整持續面臨訂戶流失和員工離職潮，超過30萬讀者在去年的美國大選前取消訂閱，抗議該報在選舉前取消對賀錦麗的支持。(rc)