24/07/2025 14:22

【外圍經濟】「小巴菲特」克拉爾曼呼籲，在高估值環境下保持謹慎

《經濟通通訊社24日專訊》人稱「小巴菲特」的克拉爾曼(Seth Klarman)在最新訪談中堅持其價值投資哲學，強調在當前高估值環境下保持謹慎立場的重要性。



在高盛於周四（24日）舉辦的一場訪談中，管理220億美元資產的Baupost Group行政總裁克拉爾曼表示，在當前市場估值普遍偏高的環境下，他採取了更防禦性的策略。



他透露，公司目前持有約10%的現金比例，並在投資決策中要求更高的安全邊際。這種謹慎態度源於其對市場周期的深刻理解。他表示：「我們知道市場會轉向，但不知道何時轉向或轉向程度如何嚴重。」



克拉爾曼稱，儘管整體市場估值高企，但機會依然存在。公司目前的困境投資敞口約在20%左右，主要集中於一些非主流的、特殊的信貸產品。(rc)