24/07/2025 16:08

【關稅戰】歐洲央行料暫停降息，等待特朗普關稅影響明朗化

《經濟通通訊社24日專訊》歐洲央行周四（24日）將公布貨幣政策決定，料一年多來首次維持利率不變，等待美國總統特朗普的關稅措施對通脹的影響明朗化。



根據彭博社對經濟學家的調查結果，除兩名受訪者之外，其餘均預測歐洲央行將維持存款利率在2厘不變。多數受訪者仍預計9月將再次降息0.25厘，屆時歐盟與美國的貿易協議應該已經達成，對歐元區經濟的最新預測也將公布。



歐洲央行在2024年6月至2025年6月期間累計降息200個基點，存款利率目前處於中性區間的中間。在上個月降息後，行長拉加德表示，歐洲央行「處於有利地位」來應對從貿易政策到戰爭等各種挑戰。(rc)