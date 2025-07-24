25/07/2025 07:51

《國金頭條》特斯拉拖累道指挫300點，納指及標指盤中再創新高

《經濟通通訊社25日專訊》美國三大股指周四（24日）收市再現明顯分化，受特斯拉(US.TSLA)和IBM(US.IBM)業績拖累，道指日內下挫316.38點，但科技股帶動納指及標指續創新高



道指跌0.7%，報44693.91點；納指升37.94點，或0.18%，報21057.96點；標普500指數微升4.44點，或0.07%，報6363.35點。盤中兩大指數再刷歷史高位，標指一度高見6381.31點，納指盤中高見21113.10點。



＊特斯拉股價日內暴跌8.2%＊



特斯拉股價日內暴跌8.2%，IBM亦挫7.6%，拖累道指表現。美國聯合健康(US.UNH)等醫療股亦受監管調查及經營展望不確定性影響，進一步增添道指壓力。另外，陶氏化學(US.DOW)第二季業績轉虧，收市跌17.5%。



科技股再成資金避風港，谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)公布第二季收入及盈利均超市場預期，帶動股價上升1%，推動納指及標普創新高。微軟(US.MSFT)、亞馬遜(US.AMZN)及英偉達(US.NVDA)等AI概念股亦普遍升約1%或以上，市場預期AI相關板塊將持續作為增長引擎。



特朗普日內到訪聯儲局，投資者聚焦兩者間的持續博弈，市場預期9月減息機會約六成。新一輪美日貿易協議進展帶動市場風險偏好，惟政策與企業盈利展望仍具分歧。



*美元兑日圓持續走高*



美匯指數輕微向上，日內報97.37，輕微上升0.17%，中段曾高見97.52。美元兑日圓匯率持續走高，盤中最高觸及146.97，較前一交易日微升約0.26%。歐元兌美元匯價靠穩，高位見1.178，最新報1.176，較前一日基本持平。



現貨黃金全日震盪偏弱，下跌約0.4%，報每盎司3371美元水平，盤中一度失守3352美元關口。紐約期金亦跟隨回落，報每盎司3430美元，跌幅達0.6%，日內一度低見3411美元。



紐約期油報每桶66.25美元，單日升1.5%；布蘭特期油升至每桶69.35美元，漲1.2%。國際原油市場延續反彈態勢，主要受美國庫存超預期下跌及OPEC+實際增產有限影響。(jf)