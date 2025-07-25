25/07/2025 08:02

【外圍經濟】歐洲央行維持利率不變，觀望美歐關稅戰進展

《經濟通通訊社25日專訊》歐洲央行周四（24日）宣布維持三大主要利率不變，分別為存款便利利率2%、主要再融資利率2.15%及邊際貸款便利利率2.4%，符合市場預期。



歐央行指出，最新經濟數據與通脹走勢大致符合此前對中期通脹前景的評估。歐元區國內物價壓力持續緩解，工資增長放緩，部分反映先前降息政策效果。在全球經濟面臨多重挑戰的情況下，區內經濟整體表現展現一定韌性。



然而，央行提醒市場，全球環境仍充滿異常不明朗因素，尤其是持續的貿易爭端增加政策不確定性。央行強調，未對未來利率路徑作出承諾，將根據逐次會議中最新經濟數據、通脹展望與風險評估調整政策決策。(jf)