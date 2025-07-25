25/07/2025 11:17

【外圍經濟】LVMH第二季銷售表現遜預期，日本需求疲弱

《經濟通通訊社25日專訊》全球奢侈品巨企LVMH(US.LVMHF)公布2025年第二季度業績，顯示銷售增長面臨挑戰，日本需求疲弱，另部分數據低於市場預期。



在主要業務板塊中，時裝及皮草業務有機銷售同比下滑9%，顯著超過分析師預期的7.82%跌幅；紅酒與烈酒業務有機銷售下降4%，優於預期的6.94%跌幅。整體二季度營收達195億歐元，略低於市場分析師預估的195.8億歐元，而有機營收同比下跌4%，同樣超出預期4.45%的降幅。



區域市場方面，二季度美國有機營收保持持平，優於預期下跌3.17%；亞洲市場（剔除日本）有機營收下滑6%，好於市場預期的9.25%跌幅。然而，日本市場表現疲軟，成為拖累整體業績的主要因素。



儘管銷售面臨壓力，LVMH上半年持續經營利潤為90.1億歐元，超越市場預期的88.2億歐元，反映集團在成本控制及品牌組合管理上的成效。(kk)