25/07/2025 10:11

【外圍經濟】美國新領失業救濟者一周減少四千人，就業市場續穩健

《經濟通通訊社25日專訊》美國上周新領失業救濟人數降至21.7萬人，較前一周減少4000人，且低於市場預計的22.6萬人，展現就業市場持續穩健。



過去四周平均新申領失業救濟人數下降至約22.45萬人，較上一周減少5000人，顯示勞動市場穩中有降的態勢。



*7月PMI初值跌破50*



此外，標普全球最新數據顯示，美國7月份製造業採購經理指數(PMI)初值降至49.5，低於市場預期的52.6，亦是去年12月以來首次跌破50的臨界點，顯示製造業活動初現萎縮。



另外，7月美國服務業PMI初值則升至55.2，雖略低於預期，但仍保持強勁擴張態勢，推動當月綜合PMI初值達54.6，創去年12月以來最高，表明整體經濟活動仍持續增長。(jf)