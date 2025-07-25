25/07/2025 13:15

【特朗普新政】特朗普否認欲摧毀馬斯克旗下企業，或望修補關係

《經濟通通訊社25日專訊》美國總統特朗普周四（24日）在社交媒體發文，否認試圖摧毀前盟友馬斯克旗下企業。



特朗普稱，有人說他將通過剝奪馬斯克從美國政府獲得的項目，甚至取消全部大規模補貼，來摧毀他的公司，這絕非事實。他希望馬斯克，以及國家的所有企業，都能蓬勃發展。



此番言論似乎意在平息兩人因稅改法案引發的激烈矛盾，該法案削減了特斯拉等新能源車企業的政府補貼，成為雙方爭執的焦點。此次特朗普釋出的正面表態，或望修復雙方關係，同時安撫市場及支持者對馬斯克企業的信心。



過去數月，特朗普和馬斯克因《大而美法案》的政策分歧多次公開交鋒，特朗普甚至威脅取消馬斯克旗下企業的聯邦補貼和合同，導致特斯拉市值出現大幅波動。馬斯克則反批該稅改法案將加劇美國赤字並損害經濟。(kk)