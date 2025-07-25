25/07/2025 08:23

【開市Ｇｏ】歐擬對美反制徵稅，三生獲輝瑞入股，OSL大抽水

2025年7月25日【要聞盤點】



1、美企最新公布的業績表現分化，美股昨日（23日）個別發展，道指低開233點後，跌幅一度擴大至最多335點，最低報44674點；但標指及納指盤中齊破頂，兼創收市歷史新高，標指曾升0.35%至6381點，而以納指一度上揚0.44%至21113點。



2、歐洲央行最新公布，維持利率不變，符合市場預期。歐洲央行將存款利率維持在2厘，再融資利率和邊際貸款利率則分別為2.15厘和2.4厘。



3、歐盟成員國投票通過對930億歐元（約8580億港元）美國商品徵收反制關稅。歐盟執委會正積極與美方談判，擬將210億歐元和720億歐元關稅清單合併，提交成員國批准，反制措施最快8月7日起生效。



4、據《金融時報》，有不法分子將美國英偉達(Nvidia)晶片產品走私運入中國，走私活動在5月後變得活躍，涉及的產品價值逾10億美元。



5、中國與歐盟領導人發表聯合聲明，承諾深化在推動雙方綠色低碳轉型的合作，雙方將在2025年11月COP30氣候峰會前提交覆蓋全經濟範圍的2035年國家自主貢獻（NDCs），包括所有溫室氣體，並加速全球可再生能源部署，促進綠色技術與產品流動，惠及發展中國家。



6、美國政府早前削減對電動汽車製造商的支持，美國總統特朗普最新表示，他不會通過取消聯邦補貼來摧毀馬斯克的公司，並希望這位億萬富翁科技企業家的企業能夠蓬勃發展。



7、摩根大通策略師不認為穩定幣市值未來幾年會大幅增長，不同意美國財政部長貝森特有關穩定幣的市值可能在2028年增至2萬億美元的說法，該行認為市場規模可能增加兩倍或三倍，遠低於其他機構的預期。



8、本港「強制性背景查核計劃」運作框架2023年5月正式分階段實施，計劃下所有銀行會透過協定機制分享信息，並獲取準員工過去七年的相關背景資料。計劃第二階段將於9月30日實施，涵蓋範圍進一步擴大至包括約5萬名擔任持牌或已獲註冊從事證券、保險或強積金受規管活動的員工，佔整體銀行從業員超過一半。



9、三個原本由精進建築有限公司承建的項目，分別為東涌第100區公營房屋發展計劃、屯門第29區西公營房屋發展計劃；及白田邨重建計劃第十期地下通道的完成建築工程合約，將由中國海外房屋工程有限公司接手完成餘下工程。





【焦點股】



維立志博(09887)

- 新股上市今日掛牌

- 超購3494倍，一手分配不足1%，暗盤升1倍



三生製藥(01530)

- 獲輝瑞近8億元入股1.3%股權



泡泡瑪特(09992)

- 王寧稱新款彩色Labubu或10月推出，產能每月提升

- 有荷李活電影公司洽談拍Labubu電影



蘋概股：比亞迪電子(00285)、舜宇光學(02382)、高偉電子(01415)

- 蘋果公司公布新一代iOS 26試用預覽版，預期今年秋季正式推出



OSL(00863)

- 擬折讓逾15%以三方式配股豪吸資約24億元

- 其中大股東劉帥斥7億元收購部分配發股份



新能源汽車板塊：比亞迪(01211)、蔚來(09866)、小鵬汽車(09868)

- 乘聯會預計7月新能源車銷量達101萬輛，滲透率提升至54.6%



石油股：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)

- 俄羅斯計劃削減汽油出口



京東(09618)

- 據報考慮以每股4.6歐元現金價收購德國Ceconomy，估值達22.3億歐元



比亞迪(01211)

- 計劃明年7月或8月推出首款在巴基斯坦組裝的汽車



中石化(00386)

- 上半年油氣當量產量按年升2%



靈寶黃金(03330)

- 料中期淨利潤按年增加最多3.5倍



雲頂新耀(01952)

- 先舊後新折讓逾10%配股淨籌近16億元作研發及商業化



科濟藥業(02171)

- 料半年虧損收窄至不超過8000萬人民幣



FORTIOR(01304)

- 超額配股權悉數行使，多籌3.4億人民幣





【油金報價】



紐約期油上升0.27%，報66.21美元/桶



布倫特期油無升跌，報69.33美元/桶



黃金現貨上升0.04%，報3369.89美元/盎司



黃金期貨下跌0.08%，報3370.90美元/盎司

