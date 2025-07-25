25/07/2025 15:16

《異動股》招金礦業跌3%，發科創債籌10億人幣償還到期債務

《經濟通通訊社25日專訊》招金礦業(01818)現價跌2.9%，報20.3元，該股成交約1101萬股，涉資2.26億元。



集團公布，2025年度第三期科技創新債券發行方案，將發行額為10億元人民幣，募集資金全部用於歸還發行人本部到期債務。



該集團指，債券期限183天，擬採取集中簿記建檔的發行方式，沒有信用評級，截至募集說明書簽署日，發行人待償還債券餘額140億元人民幣，而發債為了調整債務結構，降低流動性風險，增加直接融資份額，降低負債平均成本，使負債結構更加穩定。



另外，金價持續回軟，現貨金價紐約時段一度續挫1.06%，每盎斯低見3351.54美元。現時現貨金每盎司報3357.59美元。(vs)