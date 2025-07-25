25/07/2025 16:13

【ＡＩ】新加坡GIC將美洲投資提升至49%，看好AI發展

《經濟通通訊社25日專訊》新加坡政府投資公司(GIC)加大對美洲的投資，同時減少對亞太地區的投資，押注美國將從人工智能(AI)熱潮中受益最多。



這家公司周五發布的年報顯示，截至3月，北美和南美佔GIC資產的49%，高於去年同期的44%；亞太地區資產佔比從28%降至24%；歐洲、中東和非洲的佔比維持不變，仍在20%。



投資調整正值GIC預計下半年經濟將放緩，同時通脹上升以及地緣政治壓力帶來不確定性。該基金五年年化報酬率（以名目美元計算）從去年的4.4%上升至6.1%。



行政總裁林昭傑表示，GIC在美國的AI投資包括Atlan和Ramp。「美國市場巨大，仍然很有創新能力，像AI這樣的趨勢對美國最有利。」



儘管投資重心已從亞太地區轉移，GIC仍認為該地區存在投資機會。集團投資總監楊健明表示，該基金在過去一年擴大在日本的投資團隊，並持續評估印度和中國的交易機會。(rc)