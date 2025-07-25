25/07/2025 16:30

保監局：保險業首季毛保費總額2203億元

《經濟通通訊社25日專訊》保監局公布今年首季臨時統計數字，期內毛保費總額2203億元。 期內，長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為934億元，按年升43.1%，主要包括非相連個人業務的901億元，升42.3%，當中可進一步細分為分紅業務的817億元和其他業務的83億元；以及來自相連個人業務的32億元。



保險公司共發出約3.5萬份合資格延期年金保單，貢獻保費22億元或個人業務總額2.4%。



首季長期有效業務的保費收入總額為1891億元，上升31.1%，主要包括非相連個人業務的1690億元，升29.5%、相連業務的62億元，升23.4%，以及退休計劃業務的117億元，升73.2%。此外，給付保單持有人的申索和利益總金額合計943億元，下跌7.4%。



一般業務在首季的毛保費及淨保費分別為312億元和206億元，已償付申索毛額合計122億元。整體經營利潤為27億元，其中承保利潤佔9億元。(bi)