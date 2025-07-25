25/07/2025 19:53

《再戰明天》本港公布進出口數據，美國公布達拉斯製造業活動指數

《經濟通通訊社25日專訊》本港公布進出口數據，及美國公布達拉斯製造業活動指數，料為下周一（28日）市場焦點。



*藥明康德公布業績*



各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一4:30pm（本港時間．下同），香港公布6月出口；6月進口；6月貿易收支。10:30pm，美國公布7月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。



在本港，下周一公布業績的公司有:藥明康德(02359)等。



下周二（29日）公布業績的公司有:華能國際電力股份(00902)、樺欣控股(01657)、童園國際(03830)等。



下周三（30日）公布業績的公司有:滙豐控股(00005)、恒生銀行(00011)、恒隆地產(00101)、百威亞太(01876)、新東方-S(09901)等。



下周四（31日）公布業績的公司有:黃河實業(00318)、悅達國際控股(00629)、富一國際控股(01470)、珩灣科技(01523)、鴻盛昌資源(01850)、汽車之家-S(02518)、渣打集團(02888)、香港電訊-SS(06823)、法拉帝(09638)、宏信建發(09930)等。



下周五（1日）公布業績的公司有:信義玻璃(00868)、信義光能(00968)等。(wa)