25/07/2025 11:20
《港元利率》港元拆息普遍向上，隔夜息續創兩個半月高
《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報0.91679厘，終止跌勢，升1.822基點，是7月23日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.75厘，跌1.28基點。
隔夜息報0.26857厘，升4.827基點，是5月8日後最高；一周拆息升8.184基點，報0.44452厘，兩周則升0.833基點，報0.6厘。
長息方面，六個月拆息升0.143基點，報2.41679厘，一年期則報2.88762厘。
港元匯價今日在7.8490-7.8498之間上落，最新報7.8491。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.26857厘，升4.827基點，是5月8日後最高；一周拆息升8.184基點，報0.44452厘，兩周則升0.833基點，報0.6厘。
長息方面，六個月拆息升0.143基點，報2.41679厘，一年期則報2.88762厘。
港元匯價今日在7.8490-7.8498之間上落，最新報7.8491。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.26857
|+4.827
|一周
|0.44452
|+8.184
|兩周
|0.6
|+0.833
|一個月
|0.91679
|+1.822
|兩個月
|1.39048
|-0.303
|三個月
|1.75
|-1.28
|六個月
|2.41679
|+0.143
|一年
|2.88762
|-
資料來源：香港銀行公會