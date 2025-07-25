25/07/2025 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.26857 +4.827 一周 0.44452 +8.184 兩周 0.6 +0.833 一個月 0.91679 +1.822 兩個月 1.39048 -0.303 三個月 1.75 -1.28 六個月 2.41679 +0.143 一年 2.88762 -

《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報0.91679厘，終止跌勢，升1.822基點，是7月23日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.75厘，跌1.28基點。隔夜息報0.26857厘，升4.827基點，是5月8日後最高；一周拆息升8.184基點，報0.44452厘，兩周則升0.833基點，報0.6厘。長息方面，六個月拆息升0.143基點，報2.41679厘，一年期則報2.88762厘。港元匯價今日在7.8490-7.8498之間上落，最新報7.8491。資料來源：香港銀行公會