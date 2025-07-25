25/07/2025 10:21

《基金觀點》富達：美日貿易協議出爐，日股續關注基本面靈活調整

《環富通基金頻道25日專訊》美國特朗普總統宣布，美國與日本達成貿易協議，將對日本進口產品徵收15%對等關稅，該協議並包括15%日本汽車進口關稅。特朗普補充，日本承諾擴大進口汽車和稻米等商品，同時日本將按照他的指示增加對美國投資達5500億美元。富達國際基金經理曾敏前發表關於美日關稅協議及對日股投資的最新看法。



特朗普政府原計劃於8月1日將對日本進口產品的對等關稅從10%提高到25%，這次下調至15%稅率，為目前已宣布的新對等關稅稅率中最低。市場對雙方迅速達成協議出乎意料，並反應積極。日經225指數三日來首次反彈，收報41171，較前一交易日上漲3.5%。其中，降低汽車關稅更是一大驚喜，帶動豐田汽車和本田汽車等汽車製造商的股價大幅上漲。



*本月以來增持日本汽車股，輕微調整防禦性股票*



近期負面情緒和關稅擔憂導致日股估值處於歷史低位，富達7月以來資產配置增持日本汽車股。同時，輕微調整在關稅不確定性期間表現良好的防禦性股票，因其風險回報比率略受影響。



關稅談判的進展緩解對日本經濟前景憂慮，並為貨幣政策正常化鋪路，這亦反映在目前股票市場的反應。隨著第一季業績即將公布，富達將持續關注日本企業基本面，按照投資策略因應外圍變化而靈活調整。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。