25/07/2025 12:16

《基金觀點》施羅德：市場不確定性瀰漫，債券仍為有利收益來源

《環富通基金頻道25日專訊》施羅德投資首席投資總監Johanna Kyrklund指，過去數月投資市況異常，收到有關市場走向的查詢比以往任何時候都多，然而，最終投資市場表現卻相對平穩，令人費解。特朗普肆意打破經濟規則，但市場反應卻出奇地冷靜。



*市場或低估特朗普實際落實大幅加徵關稅決心*



特朗普的政策反映出政治共識正進行一場中期結構轉向：由財政緊縮走向財政揮霍，由擁抱全球化轉為奉行保護主義，由零利率時代邁向貨幣緊縮政策。Kurt Vonnegut撰寫的《Player Piano》（自動鋼琴）書中一角有一句對白：「如果能達到經濟效益，機器、技術或組織形式能取代人力的，終會取而代之，無論人們是否願意。替代品出現本身或許無礙，但若無視人類意願而強行推進便是對法紀的無視。」事實上，全球化與科技進步已顛覆西方社會根基。中產階層生活質素多年未見實質改善，近十年來工資增長疲弱，就業保障亦日漸削弱。在此背景下，自由主義價值觀遭遇反撲，民粹政策捲土重來實屬預料之內。



近年擴張性財政政策推動了名義經濟增長，為企業盈利提供支撐。從此角度看來，民粹政策對股市有正面影響。目前，對經濟前景構成最大威脅的陰霾無疑是關稅的不確定性，無論是最終稅率還是潛在豁免範圍，至今仍未有明朗訊號。儘管特朗普已將貿易協議最後期限由7月9日延後至8月1日，但伴隨其對主要貿易夥伴愈趨強硬的言辭，市場緊張情緒未有顯著緩解。



如前所述，市場對新一輪關稅威脅的反應日趨平淡，顯示投資者愈來愈視此類言論為往後談判開場白的一部分。雖然這種解讀至今大致成立，但亦隱藏風險：市場現時或低估了特朗普實際落實大幅加徵關稅的決心與可能性。



施羅德投資的基準情境預測仍為：有效關稅稅率將升至12%，為戰後最高水平，但此假設亦反映部分貿易協議最終可望達成。因此，美國步入經濟衰退的風險仍然偏低，尤其是考慮到勞動市場依然穩健，能源價格亦受控。



*特朗普政府持續關注債市，可關注數項發展動向*



整體而言，施羅德投資看好股市前景，惟風險傾向美國走向「滯脹」發展，原因在於關稅的滯後效應漸漸對實體經濟造成壓力。不過，股市的最大掣肘，仍是債市對各國政府開支激增所導致債務水平上升的承受力。正如美國前總統克林頓的政治顧問詹姆斯．卡維爾(James Carville)那句名言：「若有來生，我願化為債券市場，因它足以威懾所有人。」



特朗普政府至今持續關注債市，顯示其理解維持金融市場穩定的重要性，通脹預期亦暫未失控。整體而言，市況仍屬溫和，但有數項發展動向值得投資者密切關注：首先，是債券孳息曲線長端出現明顯陡峭化現象。長年期債券收益率的升幅快於短年期，反映市場漸漸將對財政開支的憂慮納入債券定價之中。孳息曲線長端的波動性無疑明顯加劇。其次，是觀察特朗普如何對待聯儲局。對債市而言，具公信力的央行至關重要，而聯儲局主席鮑威爾的繼任安排將成為市場的焦點。在債務水平持續上升的背景下，施羅德投資仍視債券為有利的收益來源，而不是分散投資組合的工具。在分散投資組合方面，黃金仍是首選。



*資產配置調整需時，美元仍具無可匹敵流動性*



最後談談美元。與各地客戶交流時，觀察到不少機構正重新審視其美元配置策略。由於美國資產多年來跑贏，美元敞口普遍偏高，市場亦逐漸意識到分散投資的必要性。然而，資產配置調整需時。畢竟，美元在環球金融體系中仍具無可匹敵的流動性，投資者應避免對此作過度解讀。



一如以往，在面對每日鋪天蓋地的新聞時，投資者更應關注的是中期趨勢。政經共識已轉向，不同資產類別之間的關聯性亦經歷結構性轉變，所投資的企業亦正經歷顛覆，但施羅德投資作為主動型資產經理的工作本質未變：深入研究企業與國家的基本面，全方位評估風險，在不確定性中作出決策，保持審慎與耐性，尋求超越市場的回報。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。