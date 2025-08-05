25/07/2025 11:33

【ＡＩ】李強將出席世界AI大會，已邀40國和國際組織代表與會

《經濟通通訊社25日專訊》世界人工智能大會本周六（26日）至下周一（28日）在上海舉行。中國外交部發言人郭嘉昆昨日（24日）宣布，國務院總理李強將於7月26日出席在上海舉行的2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並致辭。



郭嘉昆介紹，本次大會的主題是「智能時代 同球共濟」，中方已邀請來自40餘個國家和國際組織的高級別代表出席。中方期待各方圍繞深化創新合作、釋放智能紅利，推動普惠發展、彌合智能鴻溝，加強協同共治、確保智能向善三項重點議題開展深入研討。



*規模創歷屆之最，新設「創投孵化」板塊*



自2018年起，世界人工智能大會已連續七年在滬舉辦，成為全球AI領域的重要交流平台。據悉，本次世界人工智能大會瞄准AI基礎設施、科學智能、智能終端、AI賦能新型工業化、AI+金融等10大重點板塊，將以「1+1+2+10+N」架構呈現，即1場開幕式及主論壇，1場人工智能全球治理高級別會議，科學前沿、發展安全2場全體會議，10多場部委論壇及N場生態論壇。



大會設置會議論壇、展覽展示、賽事評獎、應用體驗、創新孵化五大板塊。其中，全新設置「創投孵化」板塊，組織海內外200多個初創項目開展路演，百多家投資機構現場對接，提供需求發布、方案撮合、投資匹配為一體的投融資服務。



展覽面積首次突破7萬平方米，吸引800多家企業參展，其中市外及國際企業佔比超50%。國內數十家AI龍頭鏈主企業，西門子、施耐德等60多家頭部外企，30多家央國企等將攜生態合作夥伴共同展示；3000多項前沿展品集中亮相，涵蓋40多款大模型、50多款AI終端產品、60多款智能機器人以及100多款「全球首發」、「中國首秀」新品，規模創歷屆之最。



此外，大會全新推出青年菁英交流會、思辨會，邀請國際大咖、頂尖企業CEO和青年新銳，圍繞大模型進化、具身智能、量子計算等熱點話題開展思想交鋒。規劃了超100場專業論壇，匯聚了1200餘位全球專家，12位圖靈獎、諾獎得主，其中包括圖靈獎得主、諾獎得主、被譽為「AI教父」的傑弗里．辛頓(Geoffrey Hinton)等。



*設四大展館，谷歌、阿里、宇樹等國內外巨頭和新秀齊聚*



據了解，本次大會展區分為核心技術館(H1)、行業應用館(H2)、智能終端館(H3)和全域鏈接館(H4)四大區域。核心技術館(H1)成為全球硬科技競技場，谷歌、亞馬遜雲科技、思科等海外巨頭，阿里巴巴、華為、螞蟻、商湯、科大訊飛等國內大廠，與AI六小龍、北斗七星、科創八傑等科創新秀齊聚。



具體來看，華為將展示業界最大規模的「昇騰384超節點真機」；思科公司全球首發「CX生成式智能運維平台」；中國電子「源啟」以軟硬一體化設計打造可靠技術底座；百度智能雲「萬源」以三層架構釋放異構算力等。全館集中呈現「國產化突破」、「開源繁榮」、「基礎設施升級」與「大模型與算力協同」四大關鍵詞。



行業應用館(H2)則聚焦產業實效轉化。中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商，西門子、特斯拉等國際企業，理想、吉利等汽車大廠以及各地企業的重點行業AI方案集體亮相。



智能終端館(H3)則是機械智能空間，宇樹、智元、國地中心、傅利葉、梅卡曼德、非夕、智平方等具身智能廠商將攜旗下機器人家族亮相，並進行各類技能的互動和展示；靈伴科技、XREAL等智能眼鏡品牌，以及新智慧遊戲、心影隨形等遊戲公司也在此匯聚。



全域鏈接館(H4)主要面向初創企業和投資機構，組織採購團組、產業鏈合作方的洽談與閉門會，還設置了超30個現場場景發布和超200份採購需求清單。同時，還有創新路演舞台展示和開源技術交流等分享。



*工信部在大會發布《國際人工智能開源合作倡議》*



值得關注的還有，工業和信息化部科技司副司長杜廣達表示，為進一步推動全球共建開源生態，中方將推動中國-金磚國家人工智能發展與合作中心，聯合開放原子開源基金會、中國開發者網絡、開源中國等機構，在大會上發布《國際人工智能開源合作倡議》，號召全球以開源為紐帶，共商技術創新路線，共促技術成果賦能，共建開放包容社區，共享時代發展紅利。(jq)