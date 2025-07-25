25/07/2025 11:34

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.5200 -11.50 1周 1.6200 +7.50 2周 1.7280 +11.30 1個月 1.5450 +0.90 3個月 1.5590 +0.60 6個月 1.6110 +0.60 9個月 1.6280 +0.70 1年 1.6390 +0.80

《經濟通通訊社25日專訊》人民銀行公布，今日進行7893億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。公開市場今日有1875億元逆回購到期，即今日淨投放6018億元，規模為今年1月15日以來新高。本周人行進行16563億元逆回購，對沖有17268億元逆回購到期，即全周共收水705億元。人民銀行昨日(24日)公告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展4000億元MLF操作，期限為1年期。7月15日、25日分別有1000億元、2000億元MLF到期，即人行本月增量1000億元續做MLF。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅隔夜跌，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)