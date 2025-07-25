25/07/2025 14:33

《Ａ股焦點》內地金飾價單克跌破千元，黃金股普遍走軟

《經濟通通訊社25日專訊》內地今日金飾價格普遍下跌，單克紛紛跌至千元前後。老廟黃金為1004元(人民幣．下同)，兩天跌19元；周生生金飾價格為1008元，兩天跌了21元；老鳳祥為1008元/克，2天跌16元；周大福足金價格為1010元/克，2天跌13元；周六福足金999價格為990元/克，2天跌13元，足金999.9為1000元/克。



A股黃金板塊多數走軟，山金國際(深:000975)跌1.7%，中金黃金(滬:600489)跌1.6%，潮宏基(深:002345)跌1.4%，曉程科技(深:300139)、恆邦股份(深:002237)、赤峰黃金(滬:600988)等跟挫，惟湖南黃金(深:002155)升超1.8%。(ry)