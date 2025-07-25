25/07/2025 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶59點子，報7.1606

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1419，較上個交易日跌34點子，止三連升，較市場預期偏強近200點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開59點子，報7.1606，上個交易日即期匯率收盤報7.1547。



隔夜歐洲央行維持利率不變，歐元對此變化不大，目前市場繼續關注關稅和美聯儲降息節奏，美元結束此前連續四個交易日調整走勢，人民幣中間價暫時止升，不過整體小幅偏升的格局料延續。



市場人士表示，近期人民幣中間價穩中偏升，積極引導人民幣適度升值，一方面有利於資本回流，另外在中美談判的關鍵時期，匯率穩定也有利緩和緊張氣氛，短期人民幣中間價料延續偏升走勢，不過幅度也相對有限。



美國財長貝森特周四表示，與中國的貿易處於「良好狀態」，華盛頓可以繼續與北京討論中國經濟再平衡問題。下周中美經貿高層將舉行新一輪會談。(jq)