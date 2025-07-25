25/07/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收跌132點子，止三連升，報7.1679

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1679，較上個交易日4時30分收盤價跌132點子，止三連升，全日在7.1582至7.1693之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌126點子，報7.1675。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1419，較上個交易日跌34點子，止三連升，較市場預期偏強近200點。



交易員指出，外部美元反彈拖累人民幣表現，中美即將舉行經貿談判，人民幣難現明顯波動。一中資行交易員稱，「美元/人民幣短期還是在區間內緩慢升值，等下周談判出結果了再看會不會出方向。」



道明證券亞太區資深利率策略師Prashant Newnaha稱，市場的焦點集中在下周的美聯儲會議。預計鮑威爾將重申保持耐心、以數據為依歸的政策前景，並保持靈活性，鮑威爾不太可能承諾降息。(jq)