25/07/2025 17:18

《神州期貨》廣期所：鉑、鈀期貨與氫氧化鋰期貨有望今年上市

《經濟通通訊社25日專訊》中國光伏行業協會主辦的光伏行業2025年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會今日舉行，廣州期貨交易所股份有限公司商品二部總監陳銳剛在會上表示，廣期所正在積極推進鉑、鈀期貨與氫氧化鋰期貨的研發及上市工作，有望於今年上市。



據了解，氫氧化鋰為鋰鹽之一，廣泛應用於化工原料、化學試劑、鋰電池、石油冶金、玻璃、陶瓷等行業，同時也是國防工業、原子能工業和航天的重要原料。目前氫氧化鋰主要用於生產鋰電池正極材料、鋰基潤滑脂以及溴化鋰製冷機吸收液，還可以作為生產其他鋰鹽制品的原料。



鉑與鈀則均屬於鉑族金屬，主要用於汽車尾氣治理，可減少內燃機未燃燒的碳氫化合物、一氧化碳和氮氧化物等主要有害物的排放。(sl)