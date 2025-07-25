25/07/2025 18:02

【聚焦人幣】人行、外匯局：建立本外幣一體化資金池政策框架

《經濟通通訊社25日專訊》中國人民銀行、國家外匯管理局共同起草了《關於印發<跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理規定>的通知（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。《通知》擬將前期試點相對成熟的低版本資金池政策推廣至全國，主要內容包括：



一是建立本外幣一體化的資金池政策框架。低版本資金池將本外幣跨境資金池業務納入統一管理，門檻設計上充分考慮與既有外匯和人民幣資金池銜接，便利企業從既有資金池過渡至低版本資金池。未來各地新增資金池業務及存量外幣資金池業務，均按照低版本資金池規定辦理。對於存量人民幣資金池業務，考慮到市場主體意願、管理思路差異等因素，直接並入存在一定困難，支持企業自主選擇，並鼓勵企業過渡至低版本資金池。



二是明確相關跨境資金流動管理要求。在跨境資金流動管理上，《通知》基於資金池成員企業所有者權益，分別設置外債和境外放款集中管理公式，對資金池相關跨境資金流動實行雙向宏觀審慎管理，必要時可通過調節有關參數實現跨境資金流動逆周期管理。



三是簡化業務辦理流程，強化事中事後監管。低版本資金池由各地國家外匯管理局「一個窗口」對外，統一接受企業備案、變更申請等，當地人民銀行宏觀審慎管理部門配合。簡化備案流程及資金使用相關材料審核，將業務備案權限由國家外匯管理局省級分局調整至所在地國家外匯管理局分局，將不涉及額度變更的部分業務下放銀行辦理等。同時，要求各地國家外匯管理局和中國人民銀行切實履行屬地監管責任，加強統計監測，強化風險評估、非現場核查與現場檢查，有效防範跨境資金流動風險。(sl)