25/07/2025 09:00

《港股評論》受惠金價處於高位，山東黃金利潤漲幅擴大

《港股評論》我們光大證券國際在去年12月，恒生指數仍處於19000點至20000點之間時，定下今年港股有機會向上挑戰25000點的預判，及後今年6月，我們繼續維持這個看法。恒指在本周成功升破25000點水平，昨日（24日）最高曾見25735點的近4年半高位。



從估值上看，目前恒指對應年底預期市盈率約為11.2倍，處於過去5年均值附近，估值合理。從板塊來看，前期落後的科技股表現有改善，滙豐控股(00005)更企穩「紅底」，或可推動股指繼續向上。恒指下一個技術阻力位為2021年第四季的26200點附近水平。



縱使我們對港股表現看法樂觀，把目標水平由25000點升至26200點，但投資者必須理解，港股由年初低位曾不到20000點，升至25000點之上，升勢凌厲，短線已呈超買，且見北水流入減少，需警惕短期有調整風險，下方支持位先留意20天線，約24450點。



即將踏入8月的港股業績高峰期，不少上市公司陸續公布上半年的營運數據預測。在國際金價上升的行情中，多隻在港上市的金礦股亦公布了盈喜，當中內地最大金礦開採生產商之一的山東黃金(01787)可以關注。



近年金價持續走強，年初至今走勢一直守穩上升軌，金價在4月曾見每盎司3500美元，目前約於3400美元水平上落。雖然近期美國與不少國家達成貿易協議，關稅戰影響略為緩和，不過美國總統特朗普的政策仍存在較大不確定性，加上地緣政治風險未除，及美元走弱，我們對黃金中線的看法一直樂觀，下半年現貨黃金目標價為3650美元。



除此之外，數據顯示各國央行和其他機構在今年1月至5月期間，平均每月買入約77噸黃金，而內地人民銀行亦連續8個月增持黃金。人民銀行公布的數據顯示，截至6月底，黃金儲備較上月增加7萬盎司至7390萬盎司，為第八個月增持黃金，進一步利好金價，並顯著推動山東黃金的盈利增長。



山東黃金於其盈喜預報，上半年利潤最多增加1.2倍至30.5億元人民幣，主要是受惠生產布局，提升精細管理水平，實現生產效率與資源利用率，疊加黃金價格上行，利潤漲幅較大。



公司除優化生產及加大資源勘探力度外，其黃金資源儲量豐富，屬於內地礦產金產量最高的上市公司，而且其主力礦山位於山東省膠東地區，具較好的資源優勢，加上近年成功完成幾宗海外收購，進一步提升資源儲量。《光大證券國際產品開發及零售研究部》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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