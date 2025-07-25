25/07/2025 09:31

【外圍經濟】IMF向阿根廷撥款20億美元，稱解除資本管制順利

《經濟通通訊社25日專訊》阿根廷與國際貨幣基金組織(IMF)就該國200億美元計劃達成協議。



根據周四（24日）晚間的聲明，IMF在執行董事會批准後將向阿根廷撥款20億美元。IMF表示，執行董事會計劃在7月底之前召開會議，對首次評估進行投票。



IMF稱讚阿根廷在解除多項資本和貨幣管制方面的過渡進展順利，並指出與政府官員達成了「持續增強貨幣框架的清晰度和運行」的共識。



目前，阿根廷披索在目標區間內浮動，個人可以不受限制地購買美元，而企業則可以將今年賺取的分紅匯出國外。然而，企業仍然被限制以官方匯率購買美元，且以往年度的分紅支付仍被困在國內。(rc)