25/07/2025 10:07

【外圍經濟】美股做空者「投降」，華爾街恐慌指標跌至5個月最低

《經濟通通訊社25日專訊》美國股市在堅挺的勞動力市場數據加持下逼近新高，衡量華爾街對未來一個月波動預期的指標周四（24日）跌至2月14日以來最低位。



芝加哥期權交易所波動率指數、人稱華爾街恐慌指標的VIX較周三收盤位下跌近半個點至盤中低點14.95點，隨後小幅回升至15點左右。



分析指，這一走勢表明，一些做空標普500指數的投資者已著手止損。持有會從股市下跌或波動率上升中獲利頭寸的投資者已經開始認輸。



與此同時，衡量市場波動的回顧性指標實際波動率跌幅超過了VIX。芝加哥期權交易所全球市場的數據顯示，標普500指數一個月的實際波動率僅為6.9%。(rc)