25/07/2025 11:30

【外圍經濟】星鏈全球斷線長達2小時，技術問題再次引發擔憂

《經濟通通訊社25日專訊》美東時間周四（24日）下午3點左右，不斷有用戶稱星鏈(StarLink)網絡中斷，累計超過6萬名全球用戶在Down Detector網站上報告網絡連接出現問題。



根據目前統計，受到影響的國家和地區包括美國、歐洲、非洲、亞洲和澳洲，許多用戶將這次中斷描述為全面故障。星鏈的網路在中斷2小時15分鐘後恢復。



Kentik網路分析總監Doug Madory表示，中斷時間超過兩小時，這是星鏈成為主要通訊服務供應商以來，持續時間最長的中斷。



分析指，這次中斷進一步加劇市場對星鏈長期穩定性的擔憂。此前，美國太空總署曾在研究中警告，太陽活動可能威脅到星鏈快速擴張的網絡，因為太陽噴發引發的地磁風暴正在令地球高層大氣升溫並增加阻力，同時導致近地軌道上的星鏈衛星墜落速度比預期更快。(rc)