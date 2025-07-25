25/07/2025 14:26

【外圍經濟】美股屢創新高，摩根大通交易部門預計會進一步上升

《經濟通通訊社25日專訊》標普500指數近期屢創新高，引發股價被高估以及迷因股泡沫再現的擔憂。不過，摩根大通的交易部門並不擔心，表示美股的強勁漲勢將持續下去。



該行全球市場情報主管Andrew Tyler在周四（24日）表示：「儘管看漲尚未成為共識，但客戶溝通顯示，即使原本偏空的投資者也開始放棄立場。」



Tyler表示，近期貿易協議取得進展、經濟數據有利、併購活動回暖，應該會繼續推動股市上漲。從技術面來看，本輪反彈還受到動量交易解除，以及迷因股熱潮的共同推動，使得投資者難以維持空頭頭寸。



他認為，如果宏觀經濟數據保持穩健，美歐達成貿易協議，中國緊隨其後，市場甚至可能再「上一大步」。(rc)