25/07/2025 14:18

【特朗普新政】達里奧：美國若再不減赤，3年內將「突發心臟病」

《經濟通通訊社25日專訊》幾個月以來，橋水基金創辦人達里奧一直對美國債務危機發出警告，現在他看到了財政狀況變得可怕的時間框架。



在社交平台X上的一篇貼文中，達里奧表示，他預測，如果不盡快行動，美國將在3年內「經濟心臟病發作」。



達里奧指出，他認為「基本情況」與今年稍早做出預測時沒有變化，如果美國不盡快將赤字降至GDP的3%，「經濟心臟病發作」的風險將很高。



儘管前景黯淡，但達里奧補充說，他相信必要的削減是可能的。他說：「如果我們在經濟仍然良好的情況下將支出和收入改變4%，那麼利率就會下降，我們的情況就會好得多。」



不過，他表示：「我擔心的是，由於政治原因，我們可能不會進行這些必要的削減，而且會有更多的債務和償債侵蝕我們的支出，最終導致嚴重的供需問題。」(rc)